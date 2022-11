Prichsenstadt: Traditionsgaststätte wird neu eröffnet

"Schöner neuer Biergarten" und "gemütliches Ambiente" der Innenräume geplant

und "gemütliches Ambiente" der Innenräume geplant Neuer Besitzer erwartet "großen Ansturm" im Gasthaus

erwartet "großen Ansturm" im Sanierung soll Januar 2023 beginnen - dann soll das Restaurant eröffnen

Seit fast 200 Jahren existiert der Goldener Adler schon in Prichsenstadt - nun wurde das mittlerweile seit zwei Jahren leer stehende Traditionsgasthaus aufgekauft. Das ehemalige Gasthaus und Hotel soll neu saniert werden, ein fränkisches Lokal mit großem Biergarten entstehen. Besitzer Ewald Roppelt äußert sich gegenüber inFranken.de zu den Plänen.

Große Pläne für Räumlichkeiten der Gaststätte Goldener Adler - "gemütliches Ambiente" in Prichsenstadt

"Das Riesengebäude bietet sich an", erklärt Besitzer Ewald Roppelt. Er plant zusammen mit Bauunternehmer Alexander Röll, das traditionelle Gasthaus im Innen- und Außenraum zu sanieren - und dann zu verpachten. Neben einer gemütlichen Gestaltung des Wirthauses im Erdgeschoss soll Prichsenstadt auch "einen schönen neuen Biergarten" bekommen. Die Sanierung starte voraussichtlich im Januar 2023.

Auch das Obergeschoss des traditionellen Gasthauses bekomme einen neuen Anstrich - so biete das Gebäude Platz für sowohl ein Hochzeits- als auch ein Jägerzimmer, verrät Roppelt. Diese Räumlichkeiten sollen in Zukunft für größere Feiern vermietet werden, erklärt er. Er rechne mit hoher Nachfrage: So habe er bereits über 20 Anfragen für Konfirmationen und Hochzeiten erhalten.

Der Goldene Adler bietet laut Roppelt einen Anlaufpunkt für Anwohner und Touristen. Besonders angesprochen habe er ihn vor allem aufgrund der Lage - seine eigene Metzgerei befindet sich direkt neben dem historischen Gebäude. Auch der Anreiz, etwas Neues zu eröffnen, spreche für den Kauf: "In Prichsenstadt haben viele Lokale geschlossen, fast alles ist zu." Der Metzgermeister erwarte einen "großen Ansturm", und hoffe für den neuen Pächter auf viele Gäste nach Corona. Einen Interessenten für die Gaststätte habe er bereits, wie er inFranken.de verrät.

