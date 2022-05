Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstagabend fielen einer Streifenbesatzung gegen 23 Uhr bei Mainbernheim zwei augenscheinlich alkoholisierte Radfahrer auf. Beide Männer hatten sich von Anfang an aggressiv gegenüber der Polizei verhalten, so dass weitere Funkstreifen zur Unterstützung angefordert wurden. Einer der Männer hatte die eingesetzten Beamten beleidigt, der zweite hatte versucht, sie wegzuschieben. Zwei Beamte erlitten durch den Widerstand leichte Verletzungen davontrugen. Die Radfahrer mussten wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr zur Blutentnahme in der Polizeiinspektion Kitzingen.

Hausfassade in Kitzingen beschädigt

Am Samstag hat zwischen 13 und 18 Uhr ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug die Hausfassade des Anwesens Fischergasse 3 in Kitzingen beschädigt und Unfallflucht begangen. Am Gebäude entstand ein Schaden von zirka 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Kitzingen hofft auf Zeugen, wie sie in ihrem Bericht schreibt.

Mobiltelefon beim Nordheimer Weinfest gestohlen

Am Freitag hat eine Frau das Nordheimer Weinfest besucht. Sie hatte ihr Mobiltelefon, iPhone 11 Pro, neben sich auf einer Bierbank abgelegt. Zwischen 22 und 23 Uhr ist es gestohlen worden. Der Wert des Smartphones: zirka 500 Euro.

Autofahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Am Freitag fuhr ein Autofahrer gegen 11 Uhr auf der Straße Am Schulhof in Kitzingen. Hierbei fuhr er frontal gegen eine Absperrung, wobei er Sachschaden verursachte. Anschließend flüchtete er vom Unfallort. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte der Fahrer beobachtet werden, so dass der Verursacher ermittelt werden konnte. Wie die Polizeiinspektion Kitzingen in ihrem Bericht schreibt, ermittelt sie nun wegen Unfallflucht.

Unfallflucht nach Alkoholgenuss

Am Freitag wollte ein Autofahrer gegen 20.30 Uhr mit seinem Wagen aus einer Parklücke in der Schelfengasse in Volkach fahren. Hierbei touchierte er ein anderes geparktes Fahrzeug und beging Unfallflucht. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet; kurze Zeit später hatten Polizeibeamte den Verursacher ermittelt. Er musste zur Blutentnahme; er hatte Alkohol konsumiert.

Fahrerin unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Freitag gegen 16.30 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Kitzingen bei einer Autofahrerin eine Kontrolle durch. Wegen drogentypischer Auffälligkeiten musste sie zur Blutentnahme. Die begleitenden Kleinkinder der Frau wurden in Rücksprache mit dem Jugendamt vorübergehend einer Verwandten der Fahrerin übergeben.

Einbruchsversuche in Kitzingen

Zwischen Donnerstag und Freitag wurden im Marshall-Heights-Ring in Kitzingen mehrere Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus durch einen Unbekannten angegangen. Ob und welche Gegenstände aus den Kellerabteilen entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Einbrüche in Gartenhäuschen

Vermutlich in der Nacht auf Freitag wurden durch Unbekannte mehrere Gartenhäuschen einer Schrebergartenanlage am Main in Volkach angegangen. Zum Teil wurden Türen beschädigt, aus mindestens einem Häuschen wurden auch Alkoholika entwendet. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl laufen noch.

