Kitzingen vor 53 Minuten

Oster-Aktion der Kulturreferenten

Anlässlich der World Press Photo Ausstellung organisierten die Referenten für Kultur und Tourismus Walter Vierrether (Pro Kitzingen) und Nina Grötsch (CSU) in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Verein nicht nur die österliche Dekoration für den Kiliansbrunnen, sondern am Karsamstag auch eine Corona-konforme Osterüberraschungs-Aktion für Bürger und Besucher von Kitzingen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dies hatte nichts mit der früher an diesem Tag stattfindenden Eröffnung der Tourismus-Saison zu tun. Diese wird, wenn es Corona zulässt, zu einem anderen Zeitpunkt von der Tourist Info veranstaltet. Neun Hoheiten des Hofstaats, Gärtnerkönigin und acht Weinprinzessinnen, verteilten österliche Willkommensgrüße in Form von Ostereiern, Kresse, Gebäck und Rosen. Die Dekoration des Brunnenschmucks und Ostergrüße wurde ausnahmslos durch Sponsoren gedeckt. Auch Oberbürgermeister Stefan Güntner und Bürgermeisterin Astrid Glos waren vor Ort und konnten sich von der Aktion persönlich überzeugen.