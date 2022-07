In Dettelbach feiert Netto Marken-Discount am Dienstag, 19. Juli, die Wiedereröffnung seiner Filiale im Sandäcker 10. Kundinnen und Kunden finden hier auf rund 790 Quadratmetern eine Vielfalt an frischem Obst und Gemüse, Brot- und Backwaren, Molkereiprodukten, Fleisch- und Wurstwaren sowie zahlreiche Drogerieartikel, wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Vorschaubild: © Uwe Anspach (dpa)