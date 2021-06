Wiesentheid vor 1 Stunde

Mottowoche statt Abschlussfeier

Da wegen Covid-19 an der Mittelschule Wiesentheid keine Abschlussfeier stattfinden konnte, wurde durch einen Vorschlag der 9a eine Mottowoche vom veranstaltet. Schüler und Lehrer verkleideten sich zum Beispiel als Hippie, vornehme Dame oder Herr oder wie ihr persönlicher Star. Am letzten Tag der Mottowoche gab es ein Frühstück, welches vom Elternbeirat und vom Förderverein jeweils zur Hälfte gesponsert wurde. Außerdem wurde alles von Rewe verpackt und ein Teil der Kosten übernommen. In den Päckchen befanden sich schmackhafte Brötchen, ein Stück Obst und ein Getränk. Spezielles Dankeschön geht an: Elternbeiratsvorsitzende Claudia Lang und an Wolfgang Stöcker, Vorsitzender des Fördervereines.