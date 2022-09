Ab Samstag, den 1.10.2022 werden die Besuchszeiten an der Klinik Kitzinger Land erweitert. Wie die Klinik Kitzinger Land erklärt, können ab diesem Zeitpunkt die Bürgerinnen und Bürger von Montag bis Sonntag von 9:30 Uhr bis 19:00 Uhr die Patienten*innen besuchen kommen. Allerdings weist die Klinik daraufhin, dass am Vormittag häufig Untersuchungen stattfinden und dadurch Besuche am Nachmittag günstiger sind.

Eine weitere neue Regelung ist, dass ab Oktober eine FFP-2-Maskenpflicht in der gesamten Klinik sowie im Patientenzimmer für die Besucherinnen und Besucher herrscht. Bestehen bleibt das Vorzeigen eines negativen Antigen Test von einer offiziellen Station, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Die Bürgerinnen und Bürger haben weiterhin die Möglichkeit sich vor ihrem Besuch vor Ort in der Klinik im Testzentrum testen zu lassen.

Des Weiteren gilt die 2-1-1-Regelung. Bedeutet, dass pro Patient zwei Besucherinnen und/oder Besucher für eine Stunde an einem Tag gestattet sind.

Ebenfalls zugelassen, unabhängig vom Impfstatus, ist eine Begleitperson pro Patient*in zu den medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Kliniken. Auch hier gilt die Zutrittsvoraussetzung eines negativen Corona-Tests und eine FFP-2-Maskenpflicht.