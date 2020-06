Landesstiftung unterstützt sechs Projekte im Landkreis Kitzingen

Mit insgesamt 146 520 Euro unterstützt die Bayerische Landesstiftung sechs Sanierungs-, Umbau und Instandsetzungsmaßnahmen im Landkreis Kitzingen.

Das teilen die Landtagsabgeordneten für den Stimmkreis Kitzingen – Barbara Becker (CSU), Anna Stolz (Freie Wähler) und Volkmar Halbleib (SPD) – nach der Sitzung des Stiftungsrates in München in einer Pressemitteilung mit.

Der Stadt Kitzingen wurde zur Sanierung und zum Umbau des denkmalgeschützten Anwesens in der Kaiserstraße 17 zu einem Verwaltungsgebäude ein Zuschuss in Höhe von 50 000 Euro bewilligt. Das zentral gelegene Bürgerhaus, um 1600 im Renaissance-Stil errichtet, wurde im 18. Jahrhundert einer Barockisierung unterzogen. Die Stadt hatte das bedeutende Denkmal erworben, um darin ein Bürgerbüro einzurichten und Teile der Verwaltung unterzubringen.

Der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Obernbreit wird für die Außensanierung der Pfarrkirche St. Burkard ein Zuschuss in Höhe von 50 500 Euro bewilligt. Die Pfarrkirche wurde 1731 im Markgrafenstil errichtet. Die lastabtragenden Wände werden durch das weit gespannte Spiegelgewölbe nach außen gedrückt, weshalb an den Außenwänden sichtbare Risse entstanden sind. Zusätzlich soll die Dacheindeckung saniert werden.

Die Landesstiftung habe in ihrer Sitzung zudem die Förderung von vier weiteren Projekten im Landkreis Kitzingen beschlossen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein Zuschuss von 26 400 Euro wird zur Sanierung und Instandsetzung eines historischen Wohnhauses in Sommerach bewilligt. Umbau und Sanierung eines Anwesens in Castell wird mit 13 500 Euro gefördert. Ebenfalls für Umbau und Sanierung erhält ein Antragsteller aus Volkach einen Zuschuss von 4 500 Euro. Dem Förderverein Alter Friedhof in Mainbernheim wird zur Restaurierung von drei Grabdenkmälern ein Zuschuss von 1620 Euro bewilligt.