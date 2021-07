Volkach 12.07.2021

Konzert der Stadtkapelle abgesagt

Der Starkregen der vergangenen Woche führt dazu, dass das Open-Air-Serenaden-Konzert der Stadtkapelle Volkach am Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr auf der Freibad-Wiese abgesagt werden muss. Die Veranstaltungsfläche ist aktuell aufgrund von Hochwasser nicht bespielbar beziehungsweise nach Abfluss des Wassers für größere Menschenmengen in den nächsten Tagen nicht begehbar, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach in einer Pressemitteilung.