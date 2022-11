In einer Pressemitteilung hat die A3 Nordbayern GmbH die Vollsperrung der Bundesautobahn A3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid vom 3. Dezember 2022, circa ab 20.00 Uhr, bis voraussichtlich 4. Dezember 2022, circa bis 10.00 Uhr, angekündigt.

Die Vollsperrung erfolgt im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus der A3 zwischen den Autobahnkreuzen Biebelried und Fürth/Erlangen. Dabei werden unter anderem das Bauwerk BW 311c, das die Kreisstraße KT 12 über die A3 überführt, sowie das Bauwerk BW 313a, das den öffentlichen Feld- und Waldweg in der Gemarkung Kleinlangheim über die A3 überführt, neu gebaut.

Arbeiten an Neubauten verlangen eine Vollsperrung

Aufgrund der geplanten Neubauten wird eine Vollsperrung der A3 zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid, im oben genannten voraussichtlichen Zeitraum, nötig. Verkehr in Fahrrichtung Nürnberg wird an der Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach ausgeleitet. Verkehrsteilnehmer werden dann über die Bedarfsumleitung U5 via Volkach, Neuses am Sand und die B286 bis zur Anschlussstelle Wiesentheid umgeleitet. Die Ausleitung des Verkehrs in Fahrtrichtung Frankfurt/Main erfolgt an der Anschlussstelle Wiesentheid. Dort wird der Verkehr über die Bedarfsumleitung U94 zur Anschlussstelle Kitzingen-Schwarzach geführt.

Einen wichtigen Hinweis für Besucher der Tank- und Rastanlage Haidt gibt es zu beachten: Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage Haidt wird am 3. Dezember 2022 bereits um 18.00 Uhr gesperrt. Besuchern der Anlage wird empfohlen, sie mit ihren Fahrzeugen am 3. Dezember bis spätestens 18.00 Uhr zu verlassen, da ein Ausfahren aus der Tank- und Rastanlage auf die A3 nach Einrichtung der Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Kitzingen-Schwarzach und Wiesentheid erst wieder ab 4. Dezember 2022, voraussichtlich ab 10.00 Uhr, möglich sein wird.