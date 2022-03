Hüttenheim vor 1 Stunde

Kinder sammeln für Kinder

Das Ausmalen einer Friedenstaube in der Schule brachte zwei beste Freundinnen auf eine Idee: „Wenn wir uns morgen Nachmittag treffen, dann gestalten wir Plakate, hängen diese an den Zaun, sprechen die Leute an und sammeln Spenden für die Ukraine“ erzählte die siebenjährige Melia ihrer Mama. Dann war es soweit. Gemeinsam gestalteten Nele, Melia, Hanna, Julian und Jonah Plakate - kleine und große in den Farben der ukrainischen Flagge. So konnten die Autofahrer auch von weitem schon gut sehen, dass die Jungs und Mädels auf den Krieg in der Ukraine aufmerksam machen wollten. Für jeden Spender gab es dann auch einen Bleistift. Die Aktion war ein voller Erfolg. Die Schüler und Schülerinnen sammelten von den vorbeifahrenden Autofahrerinnen und Autofahrern über drei Nachmittage einen Betrag von 550 Euro. Dieser wurde dann noch mit den Einnahmen einer früheren Verkaufsaktion aus dem Jahre 2021 auf 650 Euro aufgestockt. Der gesamte Betrag wurde an die Stiftung RTL – „Wir helfen Kindern“ - überwiesen. Um den Betrag aufzurunden, wurden noch 50 Euro für den Kauf von haltbaren Lebensmitteln und Drogerieartikeln gespendet. Diese wurden in der Kirche in Willanzheim abgegeben.