"Wir haben heute erstmals eigenen Ehrenabend um treue Mitglieder zu ehren, weil das in den beiden vergangenen Jahren aus bekannten Gründen nicht möglich war", sagte Bernd Hering, Vorsitzender des TSV Sulzfeld einleitend. Er zeichnete zusammen mit Ehrenrats-Vorsitzendem Otto Johanni 33 Frauen und Männer für Vereinstreue zwischen 25 und 75 Jahren aus. Gar schon 75 Jahre im Verein ist Gerhard Luckert und der mit der längsten Mitgliedschaft unter den Anwesenden war Max Weigand mit 70 Jahren.

Der Vorsitzende rief die Geehrten einzeln auf und zählte deren Verdienste im Verein auf. Nach einem Vierteljahrhundert bekamen die Geehrten Vereinsehrennadeln in Silber, für 40 Jahre und mehr in Gold.

Hering nutzte den Ehrenabend, um den 28 Kindern, Jugendlichen und und Erwachsenen die Deutschen Sportabzeichen aus den Jahren 2019 bis 2021 zu überreichen. Der Vorsitzende lud alle Mitglieder ein, heuer und zukünftig bei der "Olympiade des kleinen Mannes" teilzunehmen. Mit ihren Vorführungen und Tanzeinlagen lockerten die "Lollipops" und SuTutas" den Ehrenabend auf.

Bernd Hering verlieh noch außerordentliche Ehrungen wie die an Alena Ott als jahrzehntelange Leiterin der Männergymnastik. Obwohl sie noch keine 25 Jahre im Verein sind, durften Gerhard Schäfer und Claudia Schäfer für besondere Verdienste die silberne Vereinsehrennadel entgegennehmen. Auf Vorschlag des Ehrenrats ernannte Bernd Hering mit seinem Vater Dieter Hering, einen langjährigen Funktionär und Trainer in 64 Jahren Vereinszugehörigkeit, zum neuen Ehrenmitglied, was die höchste Ehrung für Mitglieder darstellt.

Auch der Vorsitzende selbst nahm eine Ehrung entgegen, denn der Ehrenamtsbeauftragte des Fußballkreises Würzburg, Ludwig Bauer, hatte die Goldene Raute mit Ähre des Deutschen Fußballbundes (DFB) mitgebracht und sprach davon, dass der Verein kurz davor stehe, den Rauten-Olymp zu erklimmen. Mit der Raute würde die hervorragende Arbeit in den Vereinen honoriert und sie stelle eine sportliche Zertifizierung dar. Bauer hatte auch noch eine überraschende DFB-Sonderehrung im Gepäck für Roland Süßmeier. Damit würdigte der DFB das jahrzehntelange Engagement Süßmeiers als ehemaliger Jugendtrainer und heutiger Vereinskassier.

Die Ehrungen

75 Jahre Mitgliedschaft: Gerhard Luckert;

70 Jahre: Erhard Pfaffl, Horst Weigand, Max Weigand;

65 Jahre: Horst Hering, Karl-Heinz Lott, Martin Dohr;

60 Jahre: Reinhold Hering;

50 Jahre: Alena Rott, Jutta Lode, Ursula Hauser, Dietmar Werner, Bernd Staudt, Emmi Pieck, Heidi Mend, Helga Staudt, Hilmar Luckert, Irmbert Schenkel, Maria Wirth, Otto Johanni, Roland Hack;

40 Jahre: Axel Müller, Erhard Kirchberger, Reinhold Krug, Friedbert Günther, Klaus Stark;

25 Jahre: Daniel Hack, Philipp Zobel, Simon Bauer, Andreas Süßmeier, Gertrud Zahl, Markus Schunk, Matthias Poslawski