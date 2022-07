Herzkreislauferkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall nehmen stetig zu. Es gibt viele Risikofaktoren, die leicht vermeidbar sind, dazu zählt zum Beispiel auch Bewegungsmangel. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen entnommen: Studien zeigen, dass nur knapp die Hälfte der bayerischen Erwachsenen zwischen 18 und 64 Jahren das empfohlene Maß von mindestens 2,5 Stunden pro Woche körperlicher Ausdaueraktivität erreicht. Die Präventionsfachstelle am Landratsamt möchte dem entgegenwirken – und zwar mit einem kostenfreien Sportangebot, das nun verlängert wird.

Das Angebot im Rahmen der bayernweiten Präventionskampagne "Hand aufs Herz" richtet sich an alle Interessierten ab 18 Jahren mit und ohne Beeinträchtigung, die sich gerne im Freien sportlich betätigen möchten. "Im Mittelpunkt stehen das Beisammensein und die Freude an der Bewegung", sagt Übungsleiter Uwe Kohler vom Gesundheitsamt. Nach einer kurzen Aufwärmeinheit wird der ganze Körper mit unterschiedlichen Übungen (ohne Geräte) bewegt. Hierbei wird die Körpermuskulatur gekräftigt und das Herz-Kreislaufsystem moderat gefordert.

Der Kurs hat im März begonnen und wird nun um weitere vier Termine verlängert, weil er so gut angekommen ist. Der Kurs ist findet noch im gesamten Juli mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Treffpunkt: Parkanlage Bleichwasen am Skaterplatz in Kitzingen. Bitte mitbringen: Sport- bzw. Isomatte, Handtuch, Getränk, evtl. Sonnenschutz.

Anmeldung bei Anna-Lena Spirk, Tel.: (09321) 9283313 oder anna-lena.spirk@kitzingen.de, auch eine spontane Teilnahme ist möglich.