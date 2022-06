Sulzfeld aktualisiert vor 54 Minuten

„DFB-Sonderehrung“ für Finanzgenie Roland Süßmeier

Da war die Überraschung groß. Während eines Vereinsabends des TSV Sulzfeld begrüßte 1. Vorstand Bernd Hering den DFB-Kreisehrenamtsbeauftragten des Fußballkreises Würzburg Ludwig Bauer (Gerbrunn). Dieser kündigte ein erfreuliches Ereignis an. Die höchste Ehrung des DFB für Vereinsmitarbeiter, die DFB-Sonderehrung, überreichte er im Auftrag des Deutschen Fußball-Bundes an Roland Süßmeier. Die Ehrung besteht aus einer nicht käuflichen DFB-Armbanduhr und einer Urkunde mit Unterschrift des DFB-Präsidenten und wird für vorbildliche und langjährige ehrenamtliche Leistungen im Fußballsport verliehen. In seiner Laudatio betonte Ludwig Bauer, dass sich Roland Süßmeier diese Ehrung durch seine Mitarbeit im Verein mehr als verdient habe. Bei Beginn seiner Tätigkeit trainierte und betreute er zahlreiche Jugendmannschaften des TSV. Er fungierte seit 1985 für 16 Jahre als Schriftführer und ist seit 1997 Stadionsprecher. Seit 2006 bis heute verwaltet er die Kasse seines Vereines, das sind 16 Jahre Verantwortung auf höchstem Niveau. Unter Beifall der Anwesenden überreichte Ludwig Bauer diese höchste Auszeichnung des DFB für Vereinsmitarbeiter an den überraschten neuen Preisträger Roland Süßmeier und gratulierte diesem zu seinem "Lebens-Oscar"