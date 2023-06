In einem Einfamilienhaus in Marktbreit ist am frühen Mittwochmorgen (07. Juni 2023) ein Feuer ausgebrochen.

Gegen 4.40 Uhr ging der Notruf in der integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in der Bahnhofstraße ein, zu dem auch die Polizei Ochsenfurt in der Folge alarmiert wurde. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Flammen, teilte das Polizeipräsidium Unterfranken mit.

Brand in Einfamilienhaus - Feuerwehr bekommt Flammen unter Kontrolle

Den Einsatzkräften der freiwilligen Feuerwehren gelang es, den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden.

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Die Ursache des Brands ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm diesbezüglich die Ermittlungen.