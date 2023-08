Volkach: Auto kracht in Tankwagen - 180 Liter Kraftstoff ausgelaufen

" Großaufgebot an Feuerwehren" : Alarmierung wegen Gefahrgut

Stundenlanger Einsatz mit Sperrung: "Kanalschächte erkunden"

Am Dienstagmorgen (22. August 2023) kam es zu einem Großeinsatz in Volkach (Landkreis Kitzingen), wie die Freiwillige Feuerwehr Volkach berichtet . Ein Auto kollidierte mit einem Tankwagen, aus dem knapp 200 Liter Kraftstoff austraten. Sogar ein Kanal musste ausgespült werden.

"Größerer Umweltschaden": Tankwagen verliert 180 Liter Flüssigkeit bei Unfall - Autofahrer in Klinik

"Zu einem Lkw-Unfall wurde ein Großaufgebot an Feuerwehren am Dienstagmorgen um 9 Uhr in die Dimbacherstraße alarmiert", schreibt die Feuerwehr. Gemeldet war, laut den Einsatzkräften, dass dabei Gefahrgut ausgetreten sei. Dies "bestätigte sich vor Ort glücklicherweise nicht." Ein Autofahrer habe laut Polizeiinspektion Kitzingen die Vorfahrt des Lasters missachtet. "Der Skoda prallte im weiteren Verlauf ungebremst in den Tank der Zugmaschine, sodass dieser aufgerissen wurde. Der Tankauflieger, welcher mit Heizöl beladen war, blieb glücklicherweise unbeschädigt."

Dennoch sei viel Kraftstoff aus dem Tank des Lkw ausgelaufen, weshalb die Feuerwehr sofort Maßnahmen ergriffen habe. "Es wurde ein nahegelegener Kanaleinlauf abgedichtet, sowie eine Barriere aus Ölbindemittel auf der Fahrbahn aufgebracht, sodass sich die über 180 Liter Diesel nicht noch weiter ausbreiten konnten", heißt es in der Meldung. Weiter sei eine Firma hinzugezogen worden, welche mit einer "speziellen Reinigungsmaschine" anrückte. "Parallel dazu wurde der Brandschutz sichergestellt. Hierfür wurde der in Volkach stationierte Pulverlöschanhänger mit 250 kg Löschpulver aufgebaut, welcher gerade bei Gefahrguteinsätzen prädestiniert ist."

"Aufgrund des größeren Umweltschadens wurde die Volkacher Kläranlage, das Landratsamt, sowie das Wasserwirtschaftsamt hinzugezogen. Nach Rücksprache mit den Vertretern der Ämter wurde gemeinsam entschieden, die Kanalschächte in den umliegenden Bereichen zu öffnen und aufwändig zu erkunden, um eventuell angelaufenen Kraftstoff beseitigen zu können", heißt es. Laut Polizei "wurde durch eine Fachfirma der Kanal gespült, in welchen Diesel gelaufen war." Dieser sei verstopft gewesen "und somit wurden die etlichen Liter Diesel, die eingelaufen waren, von alleine aufgehalten", heißt es. Weitere Meldungen aus dem Raum Kitzingen findest du in unserem Lokalressort.

Kreuzung in Volkach für mehrere Stunden gesperrt: Polizei gibt Schadenshöhe bekannt

Der Einsatz zog sich durch die Maßnahmen lange hin. "Nachdem einerseits die Bergung des LKW, andererseits die Reinigung der Straße und zu guter Letzt die Tätigkeiten am Kanalsystem aufwändig waren, konnte der Einsatz erst um 14.30 Uhr beendet werden", so die Feuerwehr. Die Kreuzung musste demnach für den gesamten Einsatz über mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde laut Feuerwehr über das Stadtgebiet umgeleitet.

An diesen heißen Tagen war es schon der dritte Einsatz in Folge für die Volkacher Feuerwehr. "Angesichts der Hitze wurden große Mengen Mineralwasser und Limo aus dem Gerätehaus an die Einsatzstelle gebracht." Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 90.000 Euro.

Zu einem tödlichen Taxiunfall kam es am Montagnachmittag (21. August 2023) auf einer Straße bei Astheim (Landkreis Kitzingen). Dabei wurde ein 18-jähriger Fahrgast tödlich verletzt. Trotz des tragischen Unfalls lobte die Feuerwehr Volkach trotzdem das schnelle Handeln der Ersthelfer, die den Fahrer des Taxis aus seinem Auto retteten.