Sommerach vor 19 Minuten

80 000 Euro für Sommeracher Altort

80 000 Euro aus dem bayerischen Städtebauförderungsprogramm "Flächen schonen" fließen in diesem Jahr nach Sommerach. Dies teilte die Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Kitzingen, Barbara Becker (CSU) mit. "Insgesamt stehen in diesem besonderen Programm 3,425 Millionen Euro für insgesamt elf Maßnahmen in Regierungsbezirk Unterfranken zur Verfügung. Es freut mich sehr, dass mit Sommerach auch mein Stimmkreis berücksichtigt werden konnte", wird die Abgeordnete in dem Presseschreiben zitiert.