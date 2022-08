Das FLSH Schloss Gaibach gehört zu den wenigen Schulen in Deutschland, die von 2014 an vom DFB und BFV mit der Ausbildung zum DFB Junior Coach betraut werden. Mit dem erfolgreichen Lehrgang 2022 haben wir mittlerweile 165 Absolvent*innen auf ihren ersten Schritt zu einer möglichen Traineraufgabe begleitet.

Die Referenten Sebastian Neubert, Wolfgang Oddoy, Helmut Kneißl und Wolfgang Schneider trafen dabei auf 14 motivierte Schüler*innen, die in den 40 Unterrichtseinheiten sehr gut gelernt haben, sowohl in die Schüler- als auch in die Lehrerrolle zu schlüpfen. Viele der angesprochenen Inhalte fanden sich am Ende der Woche schon hochwertig in den verschiedenen Lehrproben wieder.

Hochrangig waren dann auch die Gäste, die unser Schulleiter Bernhard Seißinger zur Zertifikatsverleihung im Konstitutionssaal begrüßen durfte. Mit Jürgen Pfau ließ es sich der amtierende BFV-Vizepräsident mal wieder nicht nehmen, zu seiner alten Schule zurückzukehren. Zum ersten Mal in Gaibach war Adam Jabiri, einer der wohl schillerndsten Figuren im unterfränkischen Fußball. Jabiri gab einige Einblicke in seine Laufbahn als Profifußballer und seine Erfahrungen mit unterschiedlichen Trainertypen.

Zum wohl offiziell letzten Mal war Bernd Warmuth vor Ort, der als Vertreter des DFB JC Hauptsponsors Commerzbank einen Tag später in den wohlverdienten Ruhestand ging. Bernd Warmuth war in allen Lehrgängen ein gern gesehener Gast und wir freuen uns, wenn wir ihn wie angekündigt in den nächsten Jahren auch privat begrüßen dürfen.

Von: Wolfgang Schneider (Sportlehrer, FLSH Schloss Gaibach)