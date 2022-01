Am Freitag kam es in der Wörthstraße in Kitzingen nach einem Verkehrsunfall zu einer Unfallflucht. Zwischen 11.50 Uhr und 13.10 Uhr hatte die Geschädigte ihren roten Ford Fiesta auf dem hauseigenen Parkplatz einem ansässigen Physiotherapiezentrum abgestellt. Unmittelbar neben dem von ihr gewählten Stellplatz befindet sich ein ausgewiesener Sonderparkplatz für Menschen mit körperlicher Einschränkung, auf dem der Unfallverursacher geparkt haben dürfte, so die Polizei in ihrem Bericht. Der Fiesta wurde an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Im Rahmen einer durchgeführten Spurensicherung am unfallbeschädigten Fahrzeug konnten Lackproben des Verursacherfahrzeuges gesichert werden. Dem ersten Augenschein nach handelte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um ein silbernes oder weißes Fahrzeug. Der nicht unerhebliche Schaden am Fiesta beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2500 Euro.

Vorschaubild: © Björn Kohlhepp