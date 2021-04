Toter Mann in Wohnung gefunden: Wie die Polizei berichtet, hat ein 18-jähriger Mann am Sonntagnachmittag (19. April 2021) einen Bekannten tot in dessen Wohnung gefunden. Der 43 Jahre alte Bekannte des jungen Mannes wurde bereits obduziert.

Offenbar trafen sich der 43-Jährige und der 18-Jährige am Samstagabend in der Wohnung des Verstorbenen in Rehau (Kreis Hof) und tranken gemeinsam Alkohol. Als es zu einem Streit zwischen den beiden Männern kam, soll der 18-Jährige dem später Verstorbenen mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Als der 18-Jährige schließlich am nächsten Tag gegen 17 Uhr zurück in die Wohnung kam, "zeigte der 43-jährige Mann keine Lebenszeichen mehr", heißt es im Polizeibericht.

Obduktion zeigt wahrscheinliche Todesursache

Auch sofortige Reanimationsversuche blieben erfolglos und ein hinzugerufener Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Kriminalpolizei Hof hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Rechtsmediziner führten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof eine Obduktion bei dem Verstorbenen durch.

"Nach ersten Erkenntnissen besteht der dringende Verdacht, dass auch die Auswirkungen der Faustschläge zum Tod des Mannes geführt haben", teilt die Polizei mit. Deshalb sitzt der 18-jährige Bekannte des Verstorbenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft. Der Verdacht: Körperverletzung mit Todesfolge.