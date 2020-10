Neuigkeiten für Hausbauer: In Münchberg entstehen 70 bis 100 Bauplätze, das teilt die Kleinstadt mit. Oberhalb des Baugebiets Mechlenreuth-Nord beziehungsweise in Verlängerung der Eibenstraße soll das neue Wohngebiet entstehen.

"Die Planungen für das neue Projekt laufen gerade erst an", teilt die Stadt mit. Bei dem Bild des Baugebiets handele es sich nur um eine erste Skizze. Im Herbst 2021 soll der endgültige Bebauungsplan stehen.

Die Erschließung des Gebiets wird in zwei bis drei Projektabschnitten erfolgen. Aktuell können noch keine genaueren Aussagen über Grundstücke und Preise getätigt werden. Reservierungen für Grundstücke können noch nicht eingetragen werden.

An einem Gymnasium in Münchberg ist ein weiteres Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden. An der Schule hatte es erst vor wenigen Tagen einen Covid-19-Fall gegeben.