McDonald's macht neue Filiale in Oberfranken auf

In Hof soll bald eine neue McDonald's-Filiale entstehen. Das teilt das Unternehmen auf Anfrage von inFranken.de hin mit. Derzeit befinde sich das Projekt in den Planungsabschlüssen.

McDonald's in Hof: Fastfood-Kette will noch 2021 eröffnen

"Ich kann Ihnen mitteilen, dass wir in Hof derzeit mit einer Eröffnung im Herbst 2021 planen", erklärt ein Pressesprecher der Burger-Kette. Bezüglich der Größe des Restaurants könne McDonald's noch keine Angaben machen, da die Planungen gerade in die finale Phase ginge.

Besonderheiten der neuen Filiale sind laut McDonald's unter anderem die "Premium-Burger" sowie die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was auf den Burger gelangt.

Zusätzlich komme der neue Tisch-Service zum Tragen. Dabei handelt es sich nach Angaben der Burger-Kette um ein Konzept, bei dem Gäste einen Bluetooth-Aufsteller an ihrem Sitzplatz haben. Dieser wird geortet und die frischen Produkte kommen direkt an den Tisch. Über die McDonald's App lassen sich Bestellungen auch kontaktlos und bargeldlos tätigen.

Stadt Hof: McDonald's schließt Baulücke an Wunsiedeler Straße

Die Stadt Hof hat die Pläne des Fastfood-Giganten bereits bestätigt. "Die Kette McDonald's hat einen Bauantrag gestellt. Sie will im Süden der Stadt an der Wunsiedeler Straße ein weiteres Schnellrestaurant errichten", berichtet Oberbürgermeisterin Eva Döhla. "Der Bauausschuss hat dem zugestimmt. Damit wird eine Baulücke in dem Gebiet geschlossen."