In Hof haben Angestellte einer McDonald's-Filiale im April Zivilcourage bewiesen und damit eine schwangere Frau vermutlich vor schwereren Verletzungen bewahrt.

Wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte, bemerkten die Mitarbeiterinnen einen handgreiflichen Streit zwischen einem Pärchen, das sich in der Warteschlange im Auto befand. Durch das Eingreifen der drei Frauen konnte die schwangere Frau aus dem Auto entkommen. Nun wurden die drei Retterinnen für ihre Zivilcourage belobigt.

Update vom 14.06.2021: Retterin erhalten Belobigung - "Wir würden immer wieder so handeln"

Im April wurden drei Frau Zeugen einer Auseinandersetzung eines Pärchens, die sich mit ihrem Auto in der Spur für den Autoschalter eines Schnellrestaurants in der Ossecker Straße befanden. Zunächst war ein lauter Streit zwischen dem Fahrer und seiner Beifahrerin zu vernehmen. Als der Mann die Frau an den Haaren packte und ihr mit der Faust mehrmals ins Gesicht schlug, war für die Angestellten das Maß voll. Sie sprachen den Mann an und forderten ihn auf, damit aufzuhören, oder sie würden die Polizei verständigen. Die Beifahrerin bat inständig darum, dies zu tun. Durch die Ablenkungen des Fahrers, gelang es der Geschlagenen, das Fahrzeug zu verlassen. Eine der Angestellten kümmerte sich sofort um sie, wie die Polizei Hof mitteilt.

Polizeipräsident Alfons Schieder würdigte nun das Verhalten der drei Frauen in jeweils einem Belobigungsschreiben: "Durch ihr mutiges Einschreiten verhinderten sie weitere Schläge gegen die in der 14. Woche schwangeren Frau. Möglicherweise ist es ihnen auch zu verdanken, dass nach bisherigen Erkenntnissen das ungeborene Kind keinen Schaden nahm. Indem sie die Weiterfahrt des Mannes verhinderten, ermöglichten sie eine Übernahme des Täters durch die eingesetzten Beamten und leisteten damit einen wichtigen Beitrag zu einer beweiskräftigen Strafverfolgung. Dabei setzten sie sich auch der Gefahr aus, von dem Auto erfasst zu werden und stellten sich als Zeuginnen im Strafverfahren zur Verfügung. Besonders bemerkenswert ist das beherzte Agieren gegen den fortwährend aggressiven Täter und das Verhindern weiterer Übergriffe zum Nachteil der Geschlagenen."

Dienststellenleiter, Klaus Weich und sein Vertreter Matthias Singer schlossen sich den Worten bei einem kleinen Empfang der drei Frauen uneingeschränkt an und übernahmen die ehrenvolle Aufgabe der Übergabe der Belobigungsschreiben sowie der damit verbundenen Geldbeträge.

Die Frauen freuten sich sehr über das Lob der hochrangigen Polizeibeamten und über die Geldzuwendungen. Alle drei sahen es als ihre Pflicht an, der Frau beizustehen und sie vor weiterem Schaden zu schützen. Sie würden immer wieder so handeln.

Update vom 22.4.2021: Polizei prüft Belobigung für McDonald's-Angestellte

Vergangenen Sonntag retteten drei Mitarbeiterinnen einer McDonald's-Filiale in Hof eine schwangere Frau vor ihrem gewalttätigen Begleiter. Die Polizei erwägt nun, die drei Frauen für ihre Zivilcourage zu belobigen. "Das wird aktuell geprüft", erklärt die Polizei Hof inFranken.de am Donnerstag (22. April 2021).

Bei Belobigungen erhalten die Belobigten für ihren selbstlosen Einsatz etwa eine Urkunde.

Erstmeldung vom 19.04.2021: Schwangere Frau von Partner geschlagen - Mitarbeiterinnen greifen ein

Der Vorfall ereignete sich in der Auto-Warteschlange vor dem McDonald's. Der Mann wurde dabei handgreiflich, er hielt die Frau an den Haaren fest und schlug ihr mehrfach gegen den Kopf und den Bauch. Die drei Mitarbeiterinnen, die von dem Vorfall mitbekamen, klopften gegen das Fenster des Wagens und sprachen den Mann an. So konnte sich die schwangere Frau aus dem Auto befreien.

Um das Weiterfahren des Mannes zu verhindern, stellte sich eine Mitarbeiterin bis zum Eintreffen der Polizei vor den Wagen. Das hielt den Fahrer nicht davon ab, den Wagen auf die Helferin zurollen zu lassen und erst einen halben Meter vor ihr zu stoppen, wie aus der Pressemitteilung der Polizei hervorgeht.

Die schwangere Frau kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Bei dem Ungeborenen sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Verletzungen zu erwarten. Gegen den Mann leiteten die Polizisten ein Strafverfahren ein.