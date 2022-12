Wie die Stadt Hof und die Tourismus GmbH Ochsenkopf berichten, werde am 10.12.2022 um 11 Uhr die Ochsenkopf Winterfahne, zum Start in die neue Wintersaison, direkt vor der Skihütte am Hofer Weihnachtsmarkt gehisst.

Im Beisein von Oberbürgermeisterin Eva Döhla, begleitet von den Speichersdorfer Fichtenhornbläsern, präsentiere die Ochsenkopfregion mit den Bürgermeistern der vier Ochsenkopfgemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Mehlmeisel und Warmensteinach das Wintersportangebot 2022/23.

Das Interesse an der Region habe über die vergangenen Jahre stetig zugenommen. Anstatt übers Wochenende in die Alpen zu fahren, würden viele Leute lieber in der Region bleiben.

Mit der Verbundliftkarte Ochsenkopf plus, die es als 2-Tageskarte wie auch als Saisonkarte gebe, sei das Angebot vor allem auch für den Großraum Hof attraktiv, da zum Verbund auch das Skizentrum am Kornberg gehöre.

Insgesamt würden neben den zwei Ochsenkopf Seilbahnen auch weitere 11 Liftanlagen zum Verbundnetz zählen.

Der neue Ochsenkopf SkiGuide 2022-23 informiere zum Verbundkartensystem sowie über die alpinen Hänge, über Liftbetriebszeiten und Tarife, das Skischulprogramm und stelle Sportgeschäfte mit Wintersportausrüstung zum Leihen vor.

Der Januar 2023 sei ganz im Zeichen der Durchführung des 5. Deutschen Winterwandertages vom 18.-22.01.2023. Die vier Wintersportgemeinden Bischofsgrün, Fichtelberg, Warmensteinach und Mehlmeisel würden zusammen mit dem Fichtelgebirgsverein e.V., dem Geopark Bayern-Böhmen sowie den hiesigen Ski-Clubs 63 geführte halb- und ganztägige Wanderungen sowie Ski- und Schneeschuhtouren für Anfänger und Geübte organisieren.

Informationen unter www.winterwandertag-ochsenkopf.de