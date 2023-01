Ein 27-jähriger Mann hielt die Polizei das ganze Wochenende in Atem, indem er verschiedenste Straftaten verübte.

"Selbst nach seiner Festnahme kam der Mann nicht zur Besinnung", schreibt die Polizei Hof.

Hof: 27-Jähriger und Begleiter stehlen aus Häusern

Am frühen Samstagmorgen (07.01.2023) nahmen Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Königstraße in Hof verdächtige Geräusche und Stimmen im Treppenhaus wahr. Als sie der Sache auf den Grund gehen wollten, stellten sie vor dem Haus auf dem Gehweg einen Einkaufswagen voller Diebesgut fest.

Kurz darauf sahen die aufmerksamen Zeugen, wie zwei männliche Personen das Haus verließen, den Einkaufswagen zum Nachbarhaus schoben und dort ihren Beutezug fortsetzen wollten. Offensichtlich schauten sich die beiden Männer wahllos in unverschlossenen Mehrfamilienhäusern um und nahmen alles mit, was nicht niet- und nagelfest war.

Der alarmierten Polizei gelang es, die beiden 26- und 27-jährigen Tatverdächtigen in einem Hinterhof festzusetzen und vorläufig festzunehmen. Bei der Tatbeute handelte es sich größtenteils um Haushaltsartikel und Bekleidung im Gesamtwert eines mittleren dreistelligen Euro-Betrages.

Mann drohte Polizisten mit Bratpfanne zu schlagen

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, hätten die beiden Tatverdächtigen eigentlich wieder auf freien Fuß gesetzt werden können. Der 27-Jährige zeigte sich bei seiner Entlassung mit der Beschlagnahme seiner mitgeführten Mobiltelefone allerdings überhaupt nicht einverstanden. Er beleidigte die anwesenden Polizeibeamten und drohte an, sie mit einer Bratpfanne, die er noch dabeihatte, zu schlagen. Die Beamten mussten den aggressiven Mann deshalb zu Boden bringen, fesseln und in einen Haftraum sperren. Aber auch in dem Haftraum wusste der 27-Jährige sich nicht zu benehmen. Er rüttelte so stark an der Zellentür, dass das Türschloss Schaden nahm.

Aufgrund der erneuten Straffälligkeit des Mannes ordnete die Staatsanwaltschaft Hof eine Blutentnahme an. Sein Aufenthalt bei der Polizei verlängerte sich somit bis zur Mittagszeit.

Wie es der Zufall wollte, rief am Samstagnachmittag ein Hofer Bürger bei der Polizei an, da er sein Smartphone verloren hatte. Anhand der übermittelten Daten stellte sich heraus, dass exakt dieses Gerät am Vormittag bei dem 27-jährigen Tatverdächtigen beschlagnahmt worden war. Offensichtlich unterschlug er das verloren gegangene Smartphone.

27-Jähriger bedroht Disko-Besucher mit Schraubenzieher

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (08.01.2023) ging es mit seinen Straftaten weiter. Der 27-Jährige suchte Streit vor der Diskothek Rockwerk. Nachdem er einiges an alkoholischen Getränken konsumiert hatte, bedrohte er die anwesenden Besucher wahllos mit einem Schraubenzieher. Schließlich schlug er auf zwei Männer ein. Eines der beiden Opfer erlitt leichte Gesichtsverletzungen. Als ein weiterer Mann schlichtend eingreifen wollte, schlug er auch diesem ins Gesicht. Zu allem Überfluss entstand bei der Schlägerei Sachschaden an einem Taxi. Die Polizei löste das Gerangel auf.

Der 27-Jährige wird sich nun wegen einer ganzen Reihe an Straftaten vor Gericht verantworten müssen. Die Geschädigten der Diebstähle konnten noch nicht eindeutig ermittelt werden. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hof unter der Telefonnummer 09281/704-0 zu melden.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild