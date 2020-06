Zeil tritt auf die Bremse

Im Gebiet "In der Haardt" in Zeil wird eine Tempo-30-Zone eingerichtet. Auf allen Straßen östlich der Staatsstraße Richtung Krum gilt dann ausschließlich die Vorfahrtsregelung "rechts vor links". Die Vorfahrtsberechtigung der Krumer Straße wird dementsprechend aufgehoben. Das beschloss der Zeiler Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung.

Im Wohngebiet westlich der Staatsstraße nach Krum besteht eine solche Regelung bereits. Die Autofahrer müssen dort "rechts vor links" beachten und den Fuß vom Gaspedal nehmen, weil Tempo 30 gilt.

Wie Bürgermeister Thomas Stadelmann (SPD) berichtete, fand im Juli mit den Verkehrssachbearbeitern der Polizeiinspektion Haßfurt ein Ortstermin im Zusammenhang mit dem Umbau des Caritashauses statt, bei dem es auch um die Verkehrssituation im Schulbereich ging. Hierbei wurde vorgeschlagen, in der Krumer Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer zu beschränken. Es bot sich an, nicht nur die Krumer Straße, sondern auch das gesamte Gebiet "In der Haardt" als Tempo-30-Zone auszuweisen. Damit sind neben der Schule auch die künftige Kinderkrippe, die beiden Kindergärten, das Altenheim und die Rummelsberger Diakonie im geschwindigkeitsreduzierten Bereich. Die Siedlungsstraßen sind größtenteils ohne Gehwege.

Bedingt durch zahlreiche Grundstücksausfahrten sollten Verkehrsteilnehmer die Geschwindigkeit ohnehin entsprechend anpassen, was in der Praxis oft nicht der Fall ist, wie Stadelmann bedauerte. Weiterhin sei einer Zonenausweisung gegenüber einer Streckenbeschränkung generell der Vorrang einzuräumen, da ein streckenbezogener Tempowechsel meist weniger Akzeptanz finde.

Aktuell ist die Krumer Straße vorfahrtsberechtigt; in den übrigen Straßen gilt bereits "rechts vor links". Die Einhaltung der Beschränkung auf 30 Stundenkilometer wird sicherlich besser funktionieren, wenn die Krumer Straße nicht mehr vorfahrtsberechtigt ist und hier ebenso ,rechts vor links' gilt", waren sich der Bürgermeister und die Ausschussmitglieder einig. Auch die Verlagerung des Durchgangsverkehrs auf die Staatsstraße könnte ein zusätzlicher Vorteil sein.

Für die erforderliche Schlammpresse und drei Containerstellplätze in der Gemeinschaftskläranlage Zeil/Sand in Zeil genehmigte der Bauausschuss einen entsprechenden Antrag auf Neubau einer Maschinenhalle. Für das Aufstellen der Maschinentechnik wurde die Fläche nördlich des bestehenden Schlammpolders festgelegt. Die bestehenden Leitungen können so weiterhin genutzt werden und der alte Zugang zum Schlammpolder kann als Maschinenraum ausgebaut werden. Durch den Abtrag der aufgeschütteten Böschung entsteht eine überdachte Stell- und Lagerfläche für die drei Container.

Die Mittelschule in Zeil möchte einen Waldlehrpfad errichten und benötigt hierfür einen Unterstand, um den Kindern und Lehrern zum Beispiel bei Regen eine Schutzmöglichkeit zu bieten. Das Bauvorhaben liegt im Außenbereich und ist Teil einer Fördermaßnahme der "Lebensregion plus" (Kooperation von zehn Kommunen im südlichen Kreis Haßberge). Aus hygienischen Gründen ist auch das Aufstellen einer Toilette erforderlich. Mit den zuständigen Behörden ist die Baumaßnahme abgestimmt und die Erlaubnis vorhanden. So stimmte der Bauausschuss zu, den Unterstand mit den Abmessungen fünf mal fünf Meter am Waldrand aufzustellen. Die Holzunterkonstruktion wird mit einem Pultdach und einer Eindeckung mit grünem Trapezblech versehen. An der Nordwestseite erhält der Unterstand eine geschlossene Wand aus Rhombusleisten. Der Boden wird mit Hackschnitzeln belegt. Die Komposttoilette besteht ebenfalls aus Holz. Alle Fäkalien werden in einer Metallwanne gesammelt und einer fachgerechten Entsorgung über die Kläranlage zugeführt.