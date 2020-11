Landkreis Haberge

Norbert Geier

Zweite Brgermeister

Whlergemeinschaft

"Bei deringeht's ja eh turbulent zu. Wei der Geier, was da wieder los war!" So spontan die Reaktion eines alterfahrenen CSU-Politikers aus demheraussprudelt, so zutreffend ist sie in ihrem Doppelsinn. Hohe Wellen schlgt der berraschende Frontenwechsel des Hafurter CSU-Urgesteins. Der langjhrigeseiner Partei im Hafurterund frischgewhlteverlsst die "Schwarzen" und wechselt zur Fraktion der(WG) Hafurt . Auch dem CSU-Ortsverband gehrt er nicht mehr an.