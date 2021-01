Die Coronavirus-Schutzimpfungen in den Pflege-, Senioren- und Behinderteneinrichtungen sind im Landkreis Haßberge gut angelaufen. Zu dieser Einschätzung kommt das Landratsamt, wie es am Mittwoch mitteilte. Seit 27. Dezember sind die mobilen Teams des Impfzentrums vor Ort im Einsatz. Mit Stand 13. Januar beläuft sich die Zahl der geimpften Personen in Heimen auf 1026; das entspricht rund 56 Prozent der Bewohner und Mitarbeiter. Bis Ende der Woche wird laut Behörde die Runde der Erstimpfungen in den stationären Einrichtungen abgeschlossen. Nächste Woche wird mit den Zweitimpfungen begonnen.

"Die Einrichtungen haben sich organisatorisch bestens auf die Impftermine eingestellt und alle erforderlichen Vorbereitungen getroffen, so dass die Impfungen komplikationslos ablaufen konnten", bedankt sich Landrat Wilhelm Schneider (CSU) ausdrücklich für die gute Zusammenarbeit. "Die Impfung gibt uns die Zuversicht, dass wir bald wieder normaler leben können und die Pandemie besiegen werden; vorausgesetzt genügend Impfstoff erreicht uns."

Auch im Impfzentrum Hofheim werden zunächst Personen nur mit höchster Priorität geimpft. Das sind in erster Linie die über 80-Jährigen. Bisher konnten im Rot-Kreuz Haus 251 Personen (Stand 13. Januar) gegen Corona geimpft werden. Die Impfbereitschaft ist laut Landratsamt erfreulich hoch; über 1600 Personen stehen schon auf der Warteliste. "Bitte bleiben Sie geduldig", so der Appell von Landrat Wilhelm Schneider an die Bevölkerung. Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes erhalten berechtigte Personen nach und nach einen Termin.

Aktuell steht die Anmeldemöglichkeit über das Bürgertelefon (09521/27600, Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, und Freitag, 8 bis 12.30 Uhr) bislang ausschließlich dem Personenkreis der über 80-Jährigen zur Verfügung. Andere Personen werden noch nicht erfasst. Sobald der Zugang zum Impfangebot erweitert wird - zum Beispiel für über 70-jährige, wird rechtzeitig informiert. Außerdem weist das Landratsamt darauf hin, dass es keinen Sinn macht, im Impfzentrum anzurufen oder vor Ort persönlich einen Termin zu vereinbaren.

Darüber hinaus können sich Impfwillige auch über das Registrierungsportal der bayerischen Staatsregierung unter dem Link www.impfzentren.bayern online registrieren. Dort kann man sich für die Schutzimpfung gegen Covid-19 anmelden. Sobald dort buchbare Termine eingestellt werden, erhalten Personen, die in der Rangfolge und Priorisierungsstufe als nächste an der Reihe sind, per E-Mail oder SMS eine Aufforderung zur Terminvereinbarung. Dies geschieht automatisch, so dass eine weitere Kontaktaufnahme mit dem Impfzentrum nicht erforderlich ist. Da die Registrierung im Online-Verfahren schneller und ohne Übertragungsfehler möglich ist, werden alle Betroffenen, die über einen Internet-Zugang verfügen, gebeten, diesen zu nutzen und sich gegebenenfalls von Verwandten unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen unterstützen zu lassen.

Um die Impfkapazitäten für den Landkreis zu erhöhen, ist ein zweites Impfzentrum in Planung. Dieses soll wie in Hofheim vom Rot-Kreuz-Kreisverband Haßberge betrieben werden. Ebenso steht der Standort bereits fest: Die Sporthalle am Tuchanger in Zeil wird zum Impfzentrum umfunktioniert. In etwa 14 Tagen soll das zweite Impfzentrum startklar sein. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.