Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen oder sind Sie noch auf der Suche? Wie wäre es in diesem Jahr mal mit etwas Essbarem? Aber keine fertig gekauften Pralinen oder Gebäck, nein, ein selbst gebackener Kuchen im Glas könnte es doch heuer mal sein. Das wäre nicht nur ein persönliches Geschenk, sondern auch optisch ein Hingucker und lecker obendrein.

"Kuchen im Glas sind ein schönes Mitbringsel und eine tolle Geschenkidee", bestätigt Stefanie Scherbel, Konditorin und Inhaberin der Backstube "kuchenreich" in Sylbach sowie des gleichnamigen Online-Shops. "Viele verschenken inzwischen auch bei Hochzeiten oder Kommunionen Kuchen im Glas an ihre Gäste." Und jetzt, in der Weihnachtszeit, bieten sich die Kuchen im Glas natürlich als weihnachtliches Präsent an.

Kuchen im Glas: Unterschiedlich lange haltbar

Im Grunde lassen sich fast alle Kuchen auch im Glas backen. Unterschiede gibt es aber in puncto Haltbarkeit. Mancher Kuchen im Glas hält der Konditorin zufolge - wie Eingemachtes auch - bis zu einem Jahr oder sogar länger. Wer einen lange haltbaren Kuchen im Glas machen will, sollte am besten auf einen Rührkuchen ohne Obst zurückgreifen, wie Scherbel erklärt. Denn: "Das kann sonst kippen." So eignen sich zum Beispiel Eierlikör- oder Rotweinkuchen für die Variante im Glas.

Auch Käsekuchen lässt sich auf diese Weise backen. "Den Käsekuchen im Glas sollte man allerdings am besten im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von einem Monat essen, da er viel Eiweiß enthält und sonst vielleicht schlecht wird", rät die Konditorin.

Weniger gute Erfahrungen hat die 40-Jährige indes mit Karottenkuchen im Glas gemacht. "Im Rezept war Kardamom enthalten und das hat dann leider stark nach Seife geschmeckt", erzählt Scherbel.

Marmeladen- oder Wurstgläser eignen sich für Kuchen im Glas

Als Gläser eignen sich Marmeladen- oder zum Beispiel auch Wurstgläser. "Wenn man den Kuchen am Ende nicht aus dem Glas löffeln, sondern ihn stürzen will und er in Form bleiben soll, empfiehlt es sich, Gläser zu verwenden, die nach oben hin leicht konisch sind, also etwas weiter werden", erklärt die Konditorin.

Bevor der Kuchenteig ins Glas kommt, muss dieses zunächst eingefettet werden. Anschließend füllt man das Glas zur Hälfte oder einem Drittel mit dem Teig, wie Scherbel erklärt. Entweder befördert man den Teig mit einem Löffel direkt aus der Schüssel in die bereitstehenden Gläser - oder man nimmt den Spritzbeutel zu Hilfe.

Die Kuchen im Glas werden dann - ähnlich wie Muffins - 20 bis 25 Minuten gebacken. Gleich nach dem Backen sollten die Deckel auf die Gläser kommen. "Durch das Abkühlen entsteht ein Vakuum. Das sorgt für die Haltbarkeit."

Achtung: Der Rand des Glases sollte sauber bleiben

Wichtig beim Herstellen der Kuchen im Glas: "Man sollte unbedingt darauf achten, dass der Rand des Glases sauber bleibt", berichtet Scherbel. Klebt noch Teig am Rand, kann es passieren, dass der Deckel später nicht richtig schließt.

Fränkische-Rezepte.de präsentiert: Ein Rezept für Rote-Beete-Nusskuchen im Glas

Nicht nur als Weihnachtsgeschenk eignen sich die Kuchen im Glas. "Gerade jetzt, wenn man coronabedingt vielleicht nur zu zweit zuhause ist, bieten sich kleinere Portionen auch einfach an", sagt die Konditorin. Sonst esse man mitunter vier, fünf Tage an einem Kuchen.

"Die Kuchen im Glas lassen sich auch schnell hervorholen, wenn man gerade einfach Lust auf Kuchen hat", erzählt Scherbel weiter - oder wenn jenseits von Corona mal wieder spontan Besuch hereinschneit.