Ab sofort: Mundschutz auch im Unterricht - weitere Schule im Kreis Haßberge ganz geschlossen

Die Johann-Baptist-Graser-Grundschule Eltmann blieb am Dienstag (20. Oktober 2020) geschlossen. Der Grund: Ein positiver Corona-Test eines Personalmitglieds. "Es ist kein Kind", bestätigte Verwaltungskraft Ellen Heinl. Mehr konnte sie zu diesem Zeitpunkt nicht sagen.

Die Schule bemühte sich, die Infektionsketten nachzuvollziehen und wird, in Absprache mit dem Gesundheitsamt, mit den Eltern zum weiteren Vorgehen in Kontakt bleiben. Nach derzeitgem Stand (21.Oktober 2020) bleibt die Schule bis einschließlich Freitag (23. Oktober 2020) geschlossen.

Positiver Test: Schule bleibt bis Freitag geschlossen

In Pfarrweisach ist die Grundschule, in Wülflingen der Kindergarten wegen jeweils eines Coronafalles in Quarantäne und deswegen geschlossen. Auch die Berufsschule in Haßfurt kam am Dienstag (20. Oktober 2020) dazu.

Die anderen Schulvertreter im Landkreis Haßberge verfolgen die steigenden Covid-19-Fallzahlen mit Anspannung. Die gelbe Corona-Ampel bedeutet, dass die Schüler ab der fünften Klasse auch im Unterricht ihren Mund-Nasen-Schutz aufbehalten müssen. Die Kleinsten in der Grundschule bleiben vorerst verschont. Sie müssen nur auf ihren Wegen durchs Schulhaus Maske tragen. Steigt der Inzidenz-Wert allerdings über 50, gilt auch im Unterricht Maskenpflicht.

Gisela Schott, Rektorin an der Grundschule Haßfurt, konnte die Bedenken besorgter Eltern bislang zerstreuen. "Für die Kinder hat sich nichts geändert, sie kennen die Maskenpflicht ja schon", erklärt sie. Selbst die Kleinsten hätten sich erstaunlich schnell an die Vorgaben gewöhnt. "Und wenn ein Kind seine Maske vergessen hat, bekommt es halt von uns eine Einwegmaske", schließt sie.

Kein Risiko im Klassenzimmer: Rektorin dämpft Sorgen

Manuela Küfner, Schulleiterin der Wallburg-Realschule Eltmann (591 Schüler), hatte sich am Freitag (16. Oktober 2020) noch recht entspannt zum Thema Maskenpflicht an Schulen geäußert. Alles in allem empfand sie die Lage "nicht so dramatisch", erklärte Küfner. Solange die Kinder die Masken an ihrem Platz abnehmen könnten, kämen sie gut zurecht.