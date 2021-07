"Con Fantasia" lautet der Titel des zweiten Konzerts im Orgelzyklus am Samstag, 10. Juli, um 20 Uhr in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche mit Johannes Kleinjung aus Weimar. Bei seinem Konzert, zu dem er eine Einführung gibt, spielt er unter anderem Johann Sebastian Bachs Präludium und "Hymne au Soleil" aus den Fantasiestücken von Louis Vierne. Karten gibt es an der Abendkasse, die eine halbe Stunde vor Konzertbeginn öffnet. Foto: Guido Werner