Zwei Notre-Dame-Experten an der Uni Bamberg

Mit Prof. Stephan Albrecht hat die Universität Bamberg einen Experten zu Notre-Dame in ihren Reihen. Er forscht seit mehr als 20 Jahren zur Kathedrale, die bei einem Großbrand im April 2019 stark beschädigt wurde.

Nun kommt mit dem Kunsthistoriker Prof. Dany Sandron von der Sorbonne Universität in Paris ein weiterer Notre-Dame-Experte an die Otto-Friedrich-Universität. Er hat im Sommer die Johann-von-Spix-Gastprofessur inne, die seit 2015 an internationale Gastprofessoren vergeben wird.

Unter dem Titel "Notre-Dame in Paris: eine Kathedrale in ständiger Verwandlung" beschäftigt sich Dany Sandron am Mittwoch, 22. Juli, um 18 Uhr in einem Vortrag mit der geschichtsträchtigen Kathedrale des Erzbistums Paris. Er zeichnet die Geschichte des gotischen Bauwerks zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert nach. Der Vortrag findet online über Microsoft Teams statt und kann kostenlos verfolgt werden. red