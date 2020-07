Zufahrt muss sicherer werden

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes Pressig befasste sich erneut mit der Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung einer Einbeziehungssatzung für das Gebiet "Hinter den Häusern" im Gemeindeteil Brauersdorf. Dabei geht es um das Bauleitplanverfahren im Zuge eines Bauantrags auf Neubau einer Maschinenhalle, dem schon vor längerer Zeit das gemeindliche Einvernehmen erteilt wurde.

Für einige Einwände und Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange bestand noch Klärungsbedarf. Das Landratsamt weist darauf hin, dass bei der geplanten Zufahrt außerhalb der Ortsdurchfahrt zum Gebiet "Hinter den Häusern" die erforderliche Anfahrsicht nicht eingehalten wird, so dass diese ohne weitere Maßnahmen nicht zulässig sei. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit seien entsprechende verkehrsregelnde Maßnahmen erst zu benennen.

Weiterhin ist zu beachten, dass die Oberflächenentwässerung der Fahrbahn über das Bankett ins Feld erfolgt. Bei einer Nutzungsänderung ist die schadlose Ableitung der Oberflächenwässer der Kreisstraße 17 zu berücksichtigen. Eventuell zusätzliche Kosten für Entwässerungsmaßnahmen sind vom Antragsteller zu tragen. Die Ortsdurchfahrtgrenzen (Ortseingangs/-ausgangsschild) sollten im Planbereich entsprechend verändert werden.

Ortsschild wird versetzt

Das Gremium beschloss, die Hinweise und Anregungen aufzugreifen. Die Begründung zur Einbeziehungssatzung wird korrigiert und bezüglich der Zufahrtsituation eine straßentechnische Planung veranlasst. Das Ortseingangs/-ausgangsschild sollte im Planbereich entsprechend versetzt werden, die Kosten sind vom Antragsteller zu tragen. Das Gremium stimmte einstimmig dem Satzungsbeschluss zu.

Einem Bauantrag auf Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Stellplätzen in der Gemarkung Rothenkirchen wurde gemeindliches Einvernehmen erteilt. Bereits als Geschäft der laufenden Verwaltung wurden folgende Bauanträge an das Landratsamt weitergeleitet: Neubau eines Einfamilienhauses in Marienroth, Neubau von Garagen in Pressig, Aufstockung und Umbau eines Stalles zur Bergehalle, Carport in Welitsch, Neubau eines Carports Gem. Rothenkirchen, Umbau der ehemaligen Polizeidiensträume zu Massage- und Fußpflegeeinrichtung in Pressig. eh