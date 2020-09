Die Heiligenfeld Kliniken wurden kürzlich für ihren Umweltschutz ausgezeichnet. So hat die Heiligenfeld GmbH erneut eine Zertifizierung nach EMAS, dem "Eco-Management und Audit Scheme" erfolgreich abgeschlossen. Die Klinikgruppe wurde erstmals 2017 EMAS-zertifiziert. Das Ergebnis dokumentieren die Heiligenfeld Kliniken in einer Umwelterklärung, die auf der Homepage www.heiligenfeld.de/ueber-uns/auszeichnungen/nachhaltigkeits-auszeichnungen zu finden ist.

EMAS ist ein Umweltmanagementsystem der Europäischen Union. Es soll Unternehmen dabei helfen, ihre Umweltleistung zu verbessern. Das Unternehmen beugt sich dazu strengen Richtlinien und durchläuft ein Zertifizierungsverfahren durch externe Gutachter. In den Verbesserungsprozess werden die Mitarbeiter einbezogen, mit dem Ziel, sich stärker mit dem Umweltschutz im Unternehmen zu identifizieren.

Die Heiligenfeld Kliniken streben eine ständige Verbesserung an, um den steigenden Qualitätsanforderungen der Patienten gerecht zu werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. "Ein zentraler Punkt von EMAS ist die systematische Erkennung und Minimierung von Umweltrisiken. In der Luitpoldklinik Heiligenfeld betrifft dies beispielsweise die sogenannte Nassentwicklung der Röntgenanlage. Sie wird im Laufe des Jahres gegen eine moderne digitale Entwicklereinheit getauscht. Hierdurch entfällt nicht nur die chemische Entwicklung der Bilder, es verbessert sich auch die Qualität der Aufnahmen", sagt Umweltmanagement-Beauftragte Jens Köhler der Heiligenfeld Kliniken. red