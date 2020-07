Yoga weckte am Morgen die Lebensgeister

Der Verein "Gemeinsam gegen Krebs" hatte zum Frühsport mit Yoga am Teich eingeladen. Die Teilnehmer hatten sich in den frühen Morgenstunden am Teich im Garten des Forsthauses in Windheim eingefunden. Der das Gewässer umgebende farbenfrohe Garten bietet ein hervorragendes idyllisches Ambiente, welches geradezu prädestiniert scheint für Yoga-Übungen und Meditation.

So war die Intention der Trainerin Birgit Schmitt, "am Morgen den Körper zu beleben mit Yoga am Teich". In der Frühe ist der Geist noch frei von Sorgen, und mit leichten Bewegungen weckt man die Lebensgeister. Das bewusst gewählte Ambiente mit Wasser und Blumen in schöner Natur fördert die Initiative zu Bewegung und Aktivität.

Die Resonanz war sehr erfreulich und trotz der überraschend vielen Besucher konnte man den Abstand nach Corona-Regeln einhalten. Das Training eignet sich für alle, da alle Übungen auch im Sitzen auf dem Stuhl mitgemacht werden können. Es wurde gleich ein weiterer Termin für Samstag, 9. August, um 8.30 Uhr vereinbart. Bitte rechtzeitig anmelden wegen Teilnehmerbeschränkung. Mitmachen darf jeder, doch sind fünf Euro für ein Frühstück zu entrichten. Aber auch das lohnt sich, denn es gibt regionale Erzeugnisse. Yogacoach Birgit Schmitt freut sich auf die Teilnehmer. Adresse: Forsthaus Windheim, Familie Kotschenreuther. Anmeldung bei Hilde Preinl, 09268/ 284. eh