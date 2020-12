Unsicherheit und Ängste bedeuteten Stress für Geist und Körper. Umso wichtiger sei es, sich in Krisenzeiten auf sich selbst besinnen zu können, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule. Während des Lockdowns bietet die Volkshochschule passende Angebote online an. Alle Kurse werden über das Online-Tool Microsoft Teams abgehalten, jeder Teilnehmer erhält im Vorfeld einen Link. Im Januar starten drei Yogakurse - Vinyasa Yoga (11. Januar, 19.30 Uhr), Kundalini-Yoga (ab 12. Januar, 19.20 Uhr) und Yin Yoga (ab 15. Januar, 18 Uhr) - sowie drei Entspannungskurse - Tai Chi (ab 11. Januar, 15.15 Uhr), Qi Gong - Schnupperkurs (ab 12. Januar, 19 Uhr), Autogenes Training und Progressive Muskelentspannung (ab 14. Januar, 17 Uhr). Weitere Angebote an Online-Kursen, Seminaren und Vorträgen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung auf www.vhs-coburg.de. red