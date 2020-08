"Wohlfühloase" für alle Generationen

Karl-Heinz Hofmann Weißenbrunn — "Heddi und Paul" ist eine außergewöhnliche Freizeiteinrichtung, die im Weißenbrunner Gemeindeteil Reuth am heutigen Montag ihre Pforten öffnet. Das Konzept dieser Freizeiteinrichtung für Jung und Alt erfuhr in einer kleinen Feierstunde vor der offiziellen Eröffnung viel Lob.

Landrat Klaus Löffler und Bürgermeister Jörg Neubauer hoben den Mut und das Engagement der Gründerfamilie mit Michaela Bass, ihrem Ehemann Bernhard Bass und den beiden Kindern Oliver und Thomas hervor, die mit einer großartigen Idee ein ebenso durchdachtes wie sinnvolles Konzept entwickelten, welches Perspektiven alle Generationen bietet und dabei auch Menschen mit Behinderung oder Pflegebedürftigkeit integriert.

Weißenbrunns Bürgermeister Jörg Neubauer sprach von einem Zugewinn für die Gemeinde Weißenbrunn und den Landkreis. Weißenbrunn werbe für sich als Wohngemeinde und diese Freizeiteinrichtung mache sie noch attraktiver. Landrat Klaus Löffler sprach von einer "großartigen Idee, die mit innovativem Konzept, entsprechendem Mut und mit Herzblut und Leidenschaft der Geschäftsführerin, Michaela Bass, umgesetzt wurde". Die Wirtschaftsfachwirtin Michaela Bass habe durch ihr unternehmerisches Handeln und soziales Denken Arbeitsplätze geschaffen und mit ihrer Investition auch Perspektiven für Menschen aller Generationen geschaffen. Löffler: "Im Landkreis gibt es viele Betreuungseinrichtungen, aber diese Privatinitiative zeugt von einem besonderen Konzept der Zusammenführung von Generationen, es ist ein großartiges Projekt. Es ist gut, wenn sich Jung und Alt respektieren und zusammen etwas unternehmen."

Versorgungslücke geschlossen

Die Ideengeberin selbst ist der Meinung, mit dem Projekt "Heddi und Paul" eine Versorgungslücke im Landkreis Kronach zu schließen. Es sei eine ganz besondere Freizeiteinrichtung, da nicht nur die Benutzer und Bewohner selbst einen großen Vorteil hätten, wenn sie in einer harmonischen Gemeinschaft in einer "Wohlfühloase" einige Zeit verbringen, sondern auch Familienangehörige wüssten ihre Kinder oder Eltern in guten Händen und in familiärer Atmosphäre bei "Heddi und Paul".

Michaela Bass dankte Landrat Klaus Löffler und den Mitarbeitern im Landratsamt, insbesondere auch Michaela Schneider vom Kreisjugendamt, für ihre Unterstützung zur Durchführung und Genehmigung des Projekts. Nach einem Jahr Bauzeit seien vielfarbige und helle Räumlichkeiten entstanden, die vielseitig nutzbar sind.

Die Wirtschaftsfachwirtin kam auf die Idee, weil sie Erfahrungen mit ihren Eltern machte und auch Kontakte zu Pflegeberufen hatte. Sie sah die Freude der Menschen, wenn man sich Zeit für sie nimmt. In ihrer Einrichtung dürften aber auch Kinder Kind sein, Jung und Alt biete sie eine "heile Welt" in einer geselligen Gemeinschaft, meint Michaela Bass.

Auf über 400 Quadratmetern stehen den "Mitbewohnern auf Zeit" weitestgehend barrierefreie Wohn- und Spielbereiche zur Verfügung. Ein großer Aufenthaltsbereich lädt ein zum gemeinsamen Essen, Unterhalten, Spielen, Basteln, Lesen, Puzzeln, Handarbeiten, Werkeln oder Malen. Im separaten Kinderbereich gibt es ein großes Zimmer zum Austoben mit verschiedensten Beschäftigungsmöglichkeiten (Turnen, Tischtennis, Kicker, Geschicklichkeitsspiele, Torwand, Rutsche) sowie einen Raum zum Klettern und ein großes Bällebad.

In einem ruhigeren Spielbereich besteht die Möglichkeit, mit Puppen, Lego, Autos, Bausteinen usw. zu spielen. Gerne wird auch Schülern bei den Hausaufgaben geholfen. In den Ferien werden zusätzliche Aktivitäten angeboten.

"Die aktuelle Situation bestärkt uns in unserem Vorhaben, generationsübergreifend eine Möglichkeit zu bieten, soziale Kontakte zu schaffen und zu pflegen. Das Angebot kann stundenweise gebucht werden, ganz flexibel und unkompliziert bei Bedarf, von Montag bis Sonntag von 5.30 Uhr bis 22 Uhr", so Michaela Bass.

Wo der Name herkommt

Sie informierte auch, wie der Name "Heddi und Paul" entstand. So heißen nämlich die Eltern von Michaela Bass mit Vornamen. Näheres zum Angebot unter www. heddiundpaul.de.

Diakon Georg Zenk erbat Gottes Schutz und Segen für das Haus und für die Menschen, die ein- und ausgehen.