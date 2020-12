Nach Einbruch der Dämmerung und noch bis Weihnachten kann man in Loffeld, gegenüber der kleinen Kirche Patrona Bavariae, einen besonderen Anblick erleben. Drei der Laubbäume, die am breiten Gehweg direkt an der Lauter stehen, werden mit Lichtstrahlern in Szene gesetzt.

Geschmückt sind sie auch: Rote Christbaumkugeln zieren die mittlerweile laubfreien Bäume, ihr Stamm steckt in einer gestrickten Verpackung. Beim "Probelauf" am ersten Adventssonntag zeigte sich die Ortsbeauftragte Regina Wilmer zufrieden. Erneut haben die Loffelder Strickdamen mit ihrer Leiterin Marliese Trütschel einen Hingucker fabriziert: drei gestrickte Flaggen, einmal in Schwarz-Rot-Gold für Deutschland, in Blau-Weiß für den Freistaat Bayern und eine blaue Flagge mit goldenen Sternen als Symbol für Europa.

"Die kommen durch die Anstrahlung besonders gut zur Geltung und sollen Gemeinsamkeit und Zusammenhalt dokumentieren", freut sich die Ortsbeauftragte und sagt Dankeschön an die Spender von Kugeln, Misteln und Strickwaren sowie an die Installateure der Strahler.

Auch viele hell leuchtende Kerzengläser waren wieder rund um den Dorfbrunnen, am Geländer beidseits der Lauter und beim Aufgang zur Kirche aufgestellt. Der Brunnen selbst war mit Kugeln und Mistelzweigen geschmückt. Diese Beleuchtung, an der sich auch viele Anwohner beteiligen, sowie die weit über 100 leuchtenden Kerzen-Einweckgläser kann man erneut am Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag wiedersehen.

Regina Wilmer bittet außerdem um Beachtung: Der Weihnachtsgottesdienst findet heuer wegen der Corona-Beschränkungen nicht in der Kirche, sondern im großen Brauereisaal statt. Beginn ist am 25. Dezember um 19 Uhr. ds