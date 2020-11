Im Augenblick läuft in Strullendorf gerade das Projekt "Strullendorf soll schöner werden". In enger Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum, dem Mehrgenerationenhaus und allen Interessierten soll die Mauer am Mehrgenerationenhaus verschönert werden.

Graffiti-Künstler Sebastian Magnus aus Leipzig hat mit Unterstützung von Johann Schäfer bereits jetzt schon das Grundthema auf die drei Wandfelder aufgebracht, und im Frühjahr kann jeder, der sich berufen fühlt oder einfach Lust zum Sprayen hat, das Ensemble vervollständigen.

Für Robert Scheuring, dem Strullendorfer Jugendpfleger, ist es ganz wichtig, dass alle mitmachen und sich jeder künstlerisch ausleben kann. "Noch dazu im legalen Rahmen und unter Anleitung von Profis". Die vorbereiteten Aufnahmen wurden live gestreamt, so dass auch diejenigen einen Eindruck bekommen konnten, die aufgrund der Hygienemaßnahmen nicht vor Ort sein konnten.

Der zweite Teil des Workshops soll im Frühjahr stattfinden. Der Termin richtet sich auch dann nach den aktuellen Infektionszahlen. Bereits im Vorfeld der Aktion hatte Werner Kraus, Malermeister aus Strullendorf, die Wände professionell gereinigt. Unterstützt und gefördert wird das Projekt durch die Sparkasse Bamberg.