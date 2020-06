Waldkindergarten in Lauenhain geplant

Neues schaffen; Wald erleben; Natur von Anfang an - Unter diesen Leitbildern stellen die beiden Erzieherinnen Franziska Hetz und Swenja Rucktäschel ihre Gründungsidee eines Waldkindergartens in Lauenhain. Träger soll der AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken werden.

Entstehen soll - so die beiden Erzieherinnen in ihrem Informationsschreiben an die Eltern von Kindern zwischen zweieinhalb und sechs Jahren - ein pädagogisches Betreuungsangebot für Kinder, ohne Türen und Wände. Die Natur und der umliegende Wald bilden den "Gruppenraum". Bei extremen Wetterlagen bietet ein zur Verfügung stehendes Gebäude Schutz. Ziele dieser Einrichtung sind - laut dem Angebot - eine Förderung des Selbstwertgefühls der Kinder, die Entwicklung von Naturbezug sowie eine Begünstigung von gesunder Ernährung, Gesundheitsförderung und Umweltschutz. Die Jungen und Mädchen sollen ganzheitliches Lernen als auch soziales Lernen in der Natur sowie innerhalb der Gruppe erfahren. Motorik und Psychomotorik sollen gestärkt, Fantasie und Kreativität gefördert werden. Die Kinder sollen "Stille" erfahren und in ihrer Sinneswahrnehmung gefördert werden.

Ludwigsstadts Bürgermeister Timo Ehrhardt (SPD) zeigt sich dem Vorhaben sehr offen und dankbar gegenüber und begrüßt die Eigeninitiative der Erzieherinnen. Die Idee eines Waldkindergartens empfindet er als sehr gut und er freut sich darüber, dass Lauenhain als hierfür geeigneter Standort erachtet wird. "Dieses alternative pädagogische Konzept würde unsere bereits in der Stadt Ludwigsstadt mit ihren Ortsteilen bestehenden Betreuungsangebote hervorragend ergänzen und bereichern", zeigt er sich sicher.

Bei Interesse melden

Das Angebot richtet sich an Eltern und Kinder der gesamten Region. Um den Bedarf an einem solchen Waldkindergarten abschätzen zu können, läuft aktuell die Bedarfsermittlung. Hierzu werden alle Eltern von Kindern im betreffenden Alter, die an einem Platz in einer solchen Einrichtung Interesse haben, um Rückmeldung bis zum 1. September 2020 per Mail an franziska.hetz@awo-omf.de gebeten.