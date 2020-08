Verzicht auf Treffen

In einer gemeinsamen Sitzung der CSU-Ortsverbände Eggolsheim, Kauernhofen und Neuses beschlossen die Vorsitzenden, auf öffentliche Veranstaltungen bis Ende September weiterhin zu verzichten. Diese besonderen Zeiten seien auch für die Ortsverbände eine große Herausforderung.

Die aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würden sich nicht dazu eignen, "um im Haushalt der Marktgemeinde Prestigeobjekte voranzutreiben". Trotz kommunalen Finanzausgleichs werde eine Belastung des Haushalts nicht ausbleiben. Die CSU stehe für nachhaltiges Wirtschaften.

Um in Kontakt zu bleiben, können sich Kinder und Familien an einem Malwettbewerb beteiligen: "Mal mal Corona - was ich in den letzten Monaten mit meiner Familie erlebt habe". Bilder senden an: MalmalCSUEggolsheim@gmx.de. Als Preise winken für die fünf interessantesten Beiträge Gutscheine in Höhe von 30 Euro der Allianz Regnitz-Aisch. red