Die Grundschule Ebelsbach zeigt schon seit Jahren zu Weihnachten ein Herz für bedürftige Kinder. Auch in diesem Jahr nimmt sie an der Aktion "Geschenk mit Herz" teil, durch die Zehntausende von Kindern in Südosteuropa sich über ein besonderes Weihnachtsgeschenk freuen dürfen.

Die Weihnachtsaktion "Geschenk mit Herz" der bayerischen Hilfsorganisation "humedica" findet in Zusammenarbeit mit den "Sternstunden" und Bayern 2 statt, wobei "Sternstunden" die anfallenden Logistikkosten für die Päckchen übernimmt und Bayern 2 immer wieder über die Aktion berichtet.

In diesem Jahr werden die Weihnachtspäckchen überwiegend nach Südosteuropa - genauer nach Moldawien, Serbien, Albanien, Rumänien, in den Kosovo und die Ukraine - transportiert. Mit Hilfe der "Tafel" werden außerdem Päckchen an bedürftige Familien in Bayern verteilt. Zusätzlich machen Geldspenden auch Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Äthiopien, dem Niger, Brasilien, den Philippinen und in Simbabwe möglich.

Von Corona hart getroffen

"Geschenk mit Herz" will auf diese Weise auch Kinder und deren Familien aus Deutschland mit bedürftigen Kindern weltweit verbinden. In diesem Jahr steht die Aktion aufgrund der Corona-Pandemie vor mehreren Herausforderungen. Die Familien, welche die Pakete erhalten sollen, sind besonders hart vom Lockdown betroffen; sie haben ihr Einkommen verloren und stehen vor dem Nichts.

Beim Verladen und Organisieren der Päckchen sind die Hygienevorschriften zu beachten. Auch ehrenamtliche Fahrer zu bekommen ist schwierig.

Die Schüler der Grundschule Ebelsbach haben über 100 Päckchen geschnürt - mit nützlichen Dingen und kleinen Spielsachen. Auf einem Packzettel ist angegeben, ob das Päckchen mehr für einen Jungen oder ein Mädchen gedacht ist. Außerdem ist sichtbar, welcher Altersgruppe man es zuordnen kann. Am Montag werden die Päckchen auf dem Schulhof in Ebelsbach auf einen Lkw verladen.

Die beschenkten Kinder werden sich ganz bestimmt freuen, und man hofft insgeheim auf kurze Briefe, Mitteilungen und Bilder, mit denen die beschenkten Kinder sich bedanken und so vielleicht Kontakt zu den Schülern in Ebelsbach aufnehmen.