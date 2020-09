Eine Bestandsaufnahme der notwendigen Straßen- und Gehwegsanierungen stand bei der Bauausschusssitzung der Gemeinde Theres am Montag auf dem Programm. Vor Ort nahm das Gremium Einsicht und begutachtete den Zustand der vorrangig sanierungsbedürftigen Abschnitte.

In Buch ist die Straße "Kellersgraben" besonders betroffen. Hier wurden zwei Stellen des Gehwegs aufgenommen.

Im Oberthereser Schafhofweg soll ein Stück des gepflasterten Gehweges bis zur Kreuzung Ringstraße durch eine Asphaltdecke ersetzt werden. In besonders schlechtem Zustand ist der Gehweg an der ehemaligen Bundesstraße 26 in Höhe der Bushaltestelle bis zur Pfarrgasse hin, wie der Bürgermeister Matthias Schneider (CSU) erläuterte.

Ein Abschnitt des Gehsteigs in der Steinsäckerstraße in Horhausen und rund 170 Meter der Weingärtnerstraße müssen auch saniert werden.

In Untertheres im Schwenkweg befinden sich im Straßenbelang Brüche und Risse, die ebenfalls saniert werden müssen.

Die Verwaltung erstellt nun eine Ausschreibung, die dem Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung vorgelegt werden soll. cl