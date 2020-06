Straubel empfiehlt Warn-App

Am Dienstag ging die Corona-Warn-App an den Start. Auch der Coburger Landrat Sebastian Straubel lädt diese herunter und verrät warum: "Die Corona-Warn-App kann sicherlich einen großen Beitrag dazu leisten, Infektionsketten zu unterbrechen. Ihr Erfolg beziehungsweise die Wirksamkeit hängt aber natürlich von der Akzeptanz und Nutzung der Bevölkerung ab. Deshalb kann ich nur jedem Einzelnen empfehlen, die App herunterzuladen. Sie ist eine Chance im Kampf gegen das Coronavirus: Wenn Sie im Bus sitzen und eine andere Person, die auch mitgefahren ist, erkrankt kurz darauf an Covid-19, erfahren Sie in der Regel nicht, dass Sie eine mögliche Kontaktperson sind. Haben Sie beide aber die App, können Sie als Kontaktperson ermittelt werden. Je mehr Personen die App herunterladen, desto mehr können geschützt werden."