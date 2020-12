Stationenweg mit Rätseln, Überraschung und Bastelideen: Die sieben Mamas der Stublanger Kindergruppe haben sich ein buntes Programm für Familien ausgedacht. Beim Spaziergang durch das Dorf lohnt es sich, am Gemeindehaus Halt zu machen und die Fenster im ersten Stock zu betrachten. Für Kinder bis zwölf Jahre gibt es eine kleine Überraschung im Eingangsbereich des Gemeindehauses. Der Christbaum vor der Kirche ist mit unterschiedlich gefüllten Kugeln behängt: eine Aktion, an der rund 30 Kinder mit Eifer und viel Freude teilgenommen haben. Am Heiligen Abend ist zwischen 13 und 16.30 Uhr ein Stationenweg im Dorf aufgebaut. Jeder für sich, gemäß den geltenden Vorschriften, kann viermal etwas entdecken, was ihn zum Staunen bringt: in der Kirche, am Vorplatz beim geschmückten Baum, an der Bushaltestelle und am gegenüberliegenden Gemeindehaus und schließlich beim Haus der Familie Weidner, An der Döritz 14. An diesen vier Stationen sind neun gelbe Sterne mit Buchstaben versteckt. Sie bilden, richtig zusammengesetzt, ein Lösungswort. Die Organisatoren bitten darum, einen Stift mitzubringen und die Abstandsregeln einzuhalten. Am 24. Dezember findet in der Kirche (Opferstock) eine Spendenaktion für das Uetzinger Kinderhaus und für die Standorte Uetzing und Frauendorf der Ivo-Hennemann-Grundschule statt. Am 26., ab 10 Uhr, ist Gottesdienst mit Kindersegnung. Er wird nach außen übertragen. ds