Standorte der Container verbessern

Im Umfeld von Wertstoffcontainern sieht es häufig schmutzig und unordentlich aus, stellen Norbert Lamm und Jörg Bubel von der Adelsdorfer SPD fest. Manche Bürger würden nicht nur die Wertstoffe in die Container werfen, sondern auch anderen Müll daneben stellen. Außerdem könne jedem mal ein Glas oder Flasche aus der Hand fallen und die Scherben lägen dann wochenlang herum. Besonders problematisch sei es, wenn die Container einfach am Fußwegrand auf eine unbefestigte Fläche gestellt wurden.

Die beiden SPD-Gemeinderäte fordern in einem Antrag an die Gemeinde eine Verbesserung der Containerstandorte. Insbesondere beim Standort am Sportplatz in Adelsdorf sei das dringend erforderlich, schreiben sie. Sie verweisen dabei auf einen Gemeinderatsbeschluss aus dem Juli 2016, der eine Pflasterung und Gestaltung der Standorte vorsehe. Dieser Beschluss muss endlich umgesetzt werden, fordern Lamm und Bubel. Weiterhin möchten sie, dass die Standorte häufiger gereinigt werden, schließlich bekomme die Gemeinde für deren Unterhalt vom Landkreis jährlich mehr als 12 000 Euro. red