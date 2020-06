Stadtteiltreff "Alte Post" soll erhalten bleiben

Die SPD-Stadtratsfraktion setzt sich für den Erhalt des Stadtteiltreffs "Alte Post" am Wolfgangsplatz in Bamberg Süd ein.

Bei der letzten Sitzung der SPD-Fraktion berichtete die langjährige Stadträtin Karin Gottschall, dass es Überlegungen der Stadt gebe, den gerade bei Bewohnern des Stadtteils Bamberg Süd gut angenommenen Treffpunkt zu schließen. Solche Überlegungen seien in der Lenkungsgruppe Soziale Stadt vorgetragen worden. Es bestehe die Gefahr, so Karin Gottschall in der Pressemitteilung, dass der beliebte Treffpunkt nicht mehr weiterbetrieben wird. SPD-Stadtrat Heinz Kuntke führte aus, dass eine Schließung der wichtigen Einrichtung für die SPD-Fraktion nicht infrage komme. Es handelt sich, so Kuntke , um eine bewährte Einrichtung, die vor allem Gruppen aus Bamberg Süd zugutekomme. "Der Treffpunkt ist gut besucht und voll ausgelastet. Deshalb besteht kein Anlass, die Einrichtung infrage zu stellen", so Kuntke.

Nachdem die Corona-Krise insbesondere die sozial schlechter gestellten Menschen getroffen habe, müssten nach Ansicht von Karin Gottschall Einrichtungen wie die "Alte Post" erhalten und geschützt werden, um zusätzliche soziale Schieflagen zu vermeiden. "Der Stadtteiltreff ist eine Einrichtung, die dem sozialen Miteinander dient. Sie stellt eine Begegnungsstätte dar, die gerade auf Personen zugeschnitten ist, die auf günstige und leicht verfügbare Angebote angewiesen sind", betont Karin Gottschall.

Die Vielzahl an Rückmeldungen aus der Bevölkerung hätte die SPD-Stadtratsfraktion in ihrer Meinung gestärkt, "dass ein solch erfolgreiches Modell unbedingt weiterbetrieben werden muss", erklärte Heinz Kuntke abschließend. Die SPD-Fraktion werde einen entsprechenden Antrag stellen. red