Der Kulmbacher Wolfgang Behrndt hat sich seit vielen Jahren der Sport-Fotografie verschrieben und präsentiert im Café Schoberth in der Spitalgasse die Fotoausstellung "Sport aus der Kulmbacher Region". Der waschechte Berliner, ein Maschinenbau-Ingenieur, hat vor 25 Jahren seine zweite Heimat in Kulmbach gefunden und ging hier auch seiner Leidenschaft, der Sport-Fotografie, nach.

Seitdem hat sich Behrndt an vielen Ausstellungen und internationalen Wettbewerben in der Sparte "Foto-Journalismus" beteiligt. Er ist Mitglied der Photographic Society of America (PSA) und der Interessengemeinschaft Internationale Wettbewerbsfotografen, in der er das Amt des Vizepräsidenten innehat. Behrndt: "Ich habe bei den Wettbewerben viele Auszeichnungen erhalten und Preise gewonnen. Meine Liebe gilt der Menschen-Fotografie, sei es Sport-Street, Theater oder Musik." rei