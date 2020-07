Spezialmaschine soll in Altendorf Unkraut auf Wegen und Plätzen den Garaus machen

Johannes Först, Chef des Altendorfer Bauhofs, erläuterte im Rahmen einer Powerpoint-Präsentation dem Gemeinderat, wie er sich ein "Unkrautmanagement auf Wegen und Plätzen" in Altendorf vorstellt. Er sprach davon, wie wichtig die Beseitigung von unerwünschten Pflanzen im öffentlichen Raum sei und erinnerte dabei unter anderem an die Verkehrssicherheitspflicht der Kommune. Das ständige Reinigen der Flächen von Sand, Laub und Erde sei zwingend notwendig, wobei das Kehren für ihn dabei ein erster Schritt zur Bekämpfung von Wildwuchs sei.

Es wird für die regelmäßige und effiziente Pflege eine leistungsstarke Frontkehrmaschine gebraucht, die neben dem Kehren und Aufsaugen des Schmutzes auch zum Bewässern der gemeindlichen Grünflächen umgebaut werdenden kann. Mit einem Multifunktionsfahrzeug der Firma Holder würde sich der Bauhof für die Zukunft gut gerüstet sehen.

Verschiedene Aufsätze beziehungsweise Zusatzgeräte, wie zum Beispiel ein Mähwerk, sind dazu erhältlich.Das Fahrzeug konnte schon vor Ort auf "Herz und Nieren" ausprobiert werden. Damit wäre man auch gut aufgestellt für die zusätzlichen Flächen, die auf den Bauhof zukommen, so unter anderem für den Radweg Seußling-Trailsdorf, für das Wohngebiet Haidwiesen, für die neue Kindertagesstätte und für das Gewerbegebiet Königsfelder. Hinzu kommen die Verschmutzungen der gemeindlichen Flächen beim Bahnausbau, die Jurastraße mit Unterführung, die zur Gemeindestraße wird, und der Gehweg Deichselbach/Industriestraße. Das Fahrzeug hat einen Brutto-Preis von 87 000 Euro und wäre fast ganzjährig im Einsatz.

In der anschließenden Diskussion wurde eine Kosten/Nutzen-Rechnung angemahnt. Diese, so Bürgermeister Karl-Heinz Wagner (CSU), könne aber gar nicht vorgelegt werden, da das Multifunktionsgerät noch nicht im Einsatz ist und man damit keine Mitarbeiterstunden einsparen kann und auch nicht will. Diese können dann nämlich andere Tätigkeiten ausüben beziehungsweise Pflegetätigkeiten häufiger durchführen. Eine Kooperation beim Kauf mit anderen Kommunen sah Wagner als kaum realisierbar an, und bei einem Mietkauf würden sich keine finanziellen Vorteile für die Kommune ergeben. Der Bürgermeister will noch einmal den Kaufpreis "nachverhandeln" und dem Gemeinderat entsprechend berichten.

Klärschlamm in der Diskussion

Im Rahmen der Regionalwerke Bamberg soll eine Anlage zur thermischen Klärschlammverwertung in Strullendorf entstehen. Der Altendorfer Gemeinderat stimmt einstimmig einer Absichtserklärung zu, sich an diesem Projekt zu beteiligen. Dies aber nur vorbehaltlich der Prüfung einer Alternative, die bis zum Hebst 2020 vorliegen soll. In einer Machbarkeitsstudie wird die Verwertung des Klärschlamms im Rahmen einer Schilfanlage geprüfte. Bei diesem Verfahren entfällt die Verwendung von Polymeeren, das heißt es wird kein Mikroplastik benötigt.

Bürgermeister Wagner stellte dem Gemeinderat die Planung des Kreisverkehrs an der Staatsstraße 2244 / Staatsstraße 2260 (neu) vor, die das Staatliche Bauamt Bamberg erstellt hat. Auf Bestreben der Gemeinde Altendorf wird an dieser Stelle ein Kreisverkehr anstatt einer Kreuzung mit Ampelanlage auf Höhe der Firma Röckelein errichtet. Die Mehrkosten für den Kreisverkehr werden zwischen dem Freistaat Bayern und der Gemeinde Altendorf aufgeteilt, hieß es.

Notgruppe in den Ferienzeit

Der Altendorfer Bürgermeister teilte dem Gremium mit, dass die Schließtage der Kita Kürbisland im August grundsätzlich bestehen bleiben. Eine Notgruppe wird in der ersten und dritten Woche für Kinder, deren Eltern bedingt durch Corona im Jahr 2020 keinen Urlaubsanspruch mehr haben oder die Notwendigkeit für die Betreuung ihrer Kinder der Verwaltung vorlegen können, bereitgestellt.

Der Gemeinderat billigte einstimmig die Planung für den Brückenverlauf über den Deichselbach und die zukünftige Straßenführung von der Straße "Am Bahnhof" über den Deichselbach zur Brücknerstraße.