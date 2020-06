Spendenaktion bringt 6500 Euro für Pflegekräfte in der Corona-Krise

Einen Erfolg kann die Stadt Forchheim für die Spendenaktion "Pflege geht nicht im Home-Office" vermelden: Forchheimer Bürger spendeten für die während der Corona-Pandemie handelnden Pflegekräfte - über 6500 Euro erbrachte die Initiative eines auf eigenen Wunsch nicht genannten Initiators.

Die Spendengelder wurden zwischenzeitlich an die Antragssteller, den Arbeiterwohlfahrt-Kreisverband Forchheim, die Caritas-Sozialstation Ebermannstadt-Forchheim und Tagespflege Ebermannstadt sowie an die Intensivstation des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz ausgezahlt. Dabei wurde ein pauschaler Pro-Kopf-Beitrag von 35 Euro pro Person aufgewendet, der für Gemeinschaftsprojekte wie eine Grillfeier verwendet werden soll. "Ich hatte die Vorstellung, dass man den Helfern, die direkt oder indirekt alles geben, um zu helfen, am Ende der Pandemie oder zwischendurch ein Dankeschön - sei es durch einen Blumenstrauß oder ein Abendessen mit Kolleginnen und Kollegen - zukommen zu lassen", sagte der unbekannte Ideengeber.

Die Stadt Forchheim startete die lokale Spendenaktion und offensichtlich folgten viele dem Aufruf und zahlten in Solidarität mit dem Krankenhaus- und Pflegepersonal auf das Spendenkonto ein. "Im solidarischen Miteinander konnte mit der Spendenaktion Zusammenhalt und Anerkennung denen gezeigt werden, die ohne Pause gegen den Coronavirus im Einsatz waren und weiterhin sind", erklärt Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD). Natürlich könne dies nur eine kleine Geste sein angesichts des großartigen Einsatzes dieser Helfer "in einer umfassenden Krise" sein.

"Dennoch wollten wir gerne dabei helfen, einen kleinen Beitrag der Anerkennung zu leisten und denen danken, deren Tätigkeit im Gesundheitsbereich in Zeiten von Corona mit dem Begriff systemrelevant geprägt wurde", meint Kirschstein.

Spenden noch immer möglich

Weitere Spenden auf das Spendenkonto bei der Sparkasse Forchheim sind möglich: Konto der Stadtkasse der Stadt Forchheim, IBAN DE277 635 104 000 000 000 59, BIC: BYLADEM1FOR. Als Spendentext angeben: "VV8110140 - Pflege geht nicht im Home-Office". red