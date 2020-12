Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach nutzt schon seit vielen Jahren die Weihnachtszeit, um Einrichtungen mit kirchlichem, karitativem und sozialem Charakter sowie Vereine und Institutionen aus den Bereichen Sport, Kunst, Kultur, Bildung und Umwelt finanziell bei ihrer Tätigkeit zu unterstützen.

Corona hat in diesem Jahr sehr vieles verändert. Aber eines zumindest bleibt: Auch in diesem Jahr fördert die Sparkasse rund 1000 Einrichtungen und Vereine aus der Region mit insgesamt rund 1,6 Millionen Euro - und damit in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstandes, und seine Vorstandskollegen Reinhard Lugschi und Walter Paulus-Rohmer trafen sich im Beisein von Landrat Alexander Tritthart (CSU), Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) und Herzogenaurachs Bürgermeister German Hacker (SPD) in der Sparkasse in Erlangen am Hugenottenplatz, um das jährliche Fest zumindest digital zu feiern und zu den Vereinen und Einrichtungen im Geschäftsgebiet der Sparkasse zu sprechen. Weihnachtlich umrahmt wurde die Veranstaltung rund um den Christbaum vom "Sparkassen-Christkind 2020".

Die Spitzenreiter der Aktionswoche zur "1. Weihnachtsspenderei" wurden bekannt gegeben. In der Aktionswoche wurde jede Einzelspende bis zu 100 Euro zusätzlich von der Sparkasse nach einem prozentualen Schlüssel aufgestockt. Also, je mehr Spenden eingegangen sind, desto mehr hat die Sparkasse noch obendrauf gelegt.

Hier standen insgesamt 60 000 Euro zur Verfügung. Damit möglichst viele potenzielle Spender von der Aktionswoche erfahren, wurden die Vereine aufgefordert, Werbung für ihre Projekte zu machen. Die besten und originellsten Werbeideen wurden mit weiteren Geldgeschenken prämiert.

Die erste digitale Weihnachtsspendenfeier der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach ist noch bis 31. Dezember auf der Homepage der Sparkasse unter www.sparkasse-erlangen.de/digitale_weihnachtsspendenfeier zu sehen.

Petra Bachinger